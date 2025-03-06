Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Cedevita Olimpija Ljubljana: 96 - Beşiktaş Fibabanka: 86 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Cedevita Olimpija Ljubljana: 96 - Beşiktaş Fibabanka: 86 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup Play-Off maçında deplasmanda Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 96-86 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 00:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Fibabanka, Avrupa'ya veda etti!
        ABONE OL

        BKT EuroCup Play-Off maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana’ya 96-86 yenildi.

        Karşılaşmanın en skorer ismi Cedevita Olimpija Ljubljana takımında 21 sayı üreten Devin Robinson oldu.

        Bu sonucun ardından Cedevita Olimpija Ljubljana, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. Beşiktaş Fibabanka ise organizasyona veda etti.

        SALON: Stozice Arena

        HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Seffi Shemmesh, Marcin Kowalski

        CEDEVITA OLIMPIJA: Stewart 13, Robinson 21, Jones 14, Radovic, Nikolic 12, Lemar 20, Blazic 4, Beringer 12, Stipanovic, Tasic

        BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 13, Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Sleva 12, Terry 7, Ata Özbek

        REKLAM

        1’İNCİ PERİYOT: 23-24

        DEVRE: 42-49

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-69

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 96-86

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"