Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: Seni çok seviyorum

"HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"



Öte yandan ikili, geçtiğimiz aylarda nikah ve düğün törenleriyle ilgili, "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: Instagram