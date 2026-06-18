Dünya Kupası 2026 A Grubu'nda bu akşam Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası serüvenine daha önce 10 kez katılan Çekya ve daha biri ev sahipliği olmak üzere Dünya Kupası'na daha önce kez katılan Güney Afrika arasındaki karşılşam heyecan içerisinde bekleniyor. Takımların karşılşamasını canlı yayında izlemek isteyenler merak içerisinde "Çekya Güney Afrika maçı saat kaçta?" sorusunun cevabını ve Çekya Güney Afrika maçı canlı yayınkanal bilgisini araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...