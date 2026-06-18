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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası ÇEKYA G. AFRİKA MAÇI CANLI İZLE || Dünya Kupası A Grubu Çekya Güney Afrika maçı canlı yayın kanalı (Şifresiz) ve saati... Çekya Güney Afrika maçı saat kaçta?

        ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI İZLE || Dünya Kupası A Grubu Çekya Güney Afrika maçı canlı yayın kanalı ve saati

        Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. A Grubunda Türkiye saati ile bu akşam Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmaları merak eden ve canlı yayında izlemek isteyen sporseverler merak içerisinde Dünya Kupası A Grubu Çekya Güney Afrika maçı canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili detayları araştırıyor. Sorgulayanlar için " Çekya Güney Afrika maçı saat kaçta?" sorusunun cevabını ve Çekya Güney Afrika maçı canlı yayın kanalı (Şifresiz) ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:55 Güncelleme:
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        Dünya Kupası 2026 A Grubu'nda bu akşam Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası serüvenine daha önce 10 kez katılan Çekya ve daha biri ev sahipliği olmak üzere Dünya Kupası'na daha önce kez katılan Güney Afrika arasındaki karşılşam heyecan içerisinde bekleniyor. Takımların karşılşamasını canlı yayında izlemek isteyenler merak içerisinde "Çekya Güney Afrika maçı saat kaçta?" sorusunun cevabını ve Çekya Güney Afrika maçı canlı yayınkanal bilgisini araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Çekya Güney Afrika Maçı Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayacak. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TRT'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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        ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Çekya Güney Afrika Maçı canlı yayını TRT1 Canlı Yyaın uzantısı üzerinden izleyebilirsiniz.

        TRT1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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