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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:56
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        Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı
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        A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Çekya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu belli oldu.

        Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuva için Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek tarafından belirlenen aday kadroya 26 futbolcu davet edildi.

        Çekya'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

        Savunma: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

        Orta saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

        Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

        A Milli Takım, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacak.

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