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        Haberler Magazin Celil Nalçakan'dan sağlık durumu açıklması: "6 saat süren bir operasyon geçirdim" - Magazin haberleri

        Celil Nalçakan'dan sağlık durumu açıklması: "6 saat süren bir operasyon geçirdim"

        Celil Nalçakan, sosyal medya paylaşımında yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:06
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        "6 saat süren bir operasyon geçirdim"
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        Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi. Yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Nalçakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"

        Melek Baykal, Müjde Uzman, Sevcan Orhan ve Nükhet Duru gibi isimler Nalçakan'a geçmiş olsun yorumunda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #celil nalçakan
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