Celil Nalçakan'dan sağlık durumu açıklması: "6 saat süren bir operasyon geçirdim"

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi. Yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Nalçakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"

Melek Baykal, Müjde Uzman, Sevcan Orhan ve Nükhet Duru gibi isimler Nalçakan'a geçmiş olsun yorumunda bulundu.