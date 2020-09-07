Celta Vigo'da sezon öncesi kampına çağrılmayan ancak sonradan kadroya dahil edilen Emre Mor, teknik heyeti şaşkına çevirdi! Borussia Dortmund'dan büyük umutlarla transfer edilse de beklentileri karşılayamayan ve kiralandığı Galatasaray ile Olympiakos'ta da tutunamayan milli futbolcu performansıyla göz dolduruyor.

Geçen hafta Oviedo'yla oynanan hazırlık karşılaşmasında bir gol atan Emre Mor, Lugo maçında da rakip ağları havalandırdı. Milli futbolcunun başarılı ve istekli görüntüsü sonrası Celta Vigo yönetiminin alacağı karar merak ediliyor.