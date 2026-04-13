        Haberler Spor Basketbol STBL Cem Ciritci: Hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağız

        Cem Ciritci: Hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağız

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i 89-73 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Dörtlü Final'e kalacaklarına inandığını belirten Ciritci, "Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum. Saha avantajını elimize geçirirsek bizim için iyi olur. Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:11 Güncelleme:
        "Hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağız"

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, EuroLeague'deki play-off aşamasını geçerek dörtlü finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

        Ciritci, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Cem Ciritci, "Uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyoruz. Biraz bunun da etkisiyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bugün güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

        "DÖRTLÜ FİNAL'E KALACAĞIZ"

        EuroLeague'in 38. ve son haftasında LDLC ASVEL ile deplasmanda oynayacakları maçın ardından play-off'ta rakiplerinin belli olacağını aktaran Ciritci, "Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum. Saha avantajını elimize geçirirsek bizim için iyi olur. Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur. Takımımıza güveniyoruz. Onların arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

        HAPOEL IBI AÇIKLAMASI

        Play-off'ta İsrail ekibi Hapoel IBI ile eşleşmeleri halinde iç saha maçlarını hangi ülkede oynayacaklarına ilişkin soruyu Cem Ciritci, "Şu an için bunu söylemem erken. Görüşme yaptığımız ülkeler var. Seyirci ve gelir bakımından hangisi avantajlı olacaksa onu seçeceğiz. Son maçtan sonra her şey netlik kazanacak." şeklinde yanıtladı.

