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        Haberler Magazin Cem Karaca'nın hayatını konu alan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı mı? Cem Karaca filmi neden yayından kaldırıldı?

        Cem Karaca'nın hayatını konu alan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı mı? Film neden yayından kaldırıldı?

        Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi yayına girdiği günden beri medyanın gündeminde yer alıyor. Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın açtığı telif davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının hayatını anlatan film bu gelişmenin ardından sinemalardan kaldırıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:12
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        Cem Karaca'nın hayatını konu alan başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyona girdiği günden beri tartışmaların odak noktası oldu. Karaca'nın eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların teliflerinin kendilerine ait olduğu ve bir izin alınmadan filmde kullanıldığı yönünde hukuki yollara başvurmuştu. O davada bugün yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine dair son gelişmeler...

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI VİZYONDAN KALDIRILDI MI?

        Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan film 26 Ocak'ta izleyicisi ile buluşmuştu. Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı film beyazperdede yer almasından kısa bir süre sonra tartışmalar patlak vermişti.

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        Karaca'nın eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların izin alınmadan kullanıldığı gerekçesi ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kararın kabul edilmesinin ardından mahkeme Karaca'dan 3.5 milyon TL teminat yatırmasını talep etti. İlkim Karaca'nın ücreti yatırmasının ardından Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi mahkeme kararı ile vizyondan kaldırıldı.

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        YAPIMCILARDAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Mahkemenin kabulünün ardından çok ses getiren Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı haberlerinden sonra Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya basınla şu açıklamayı paylaştı:

        "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3.5 milyon TL teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır."

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI YENİDEN VİZYONA GİRECEK Mİ?

        Filmi henüz izlemeye vakit bulamamış Cem Karaca hayranları filmin vizyondan kaldırılması ile büyük üzüntü yaşadı. Yakın zamanda sinemada Cem Karaca'nın hayatını izlemeyi planlayan hayranlar kararın ardından "Cem Karaca'nın Gözyaşları yeniden vizyona girecek mi?" araştırması yapmaya başladı.

        Henüz mahkeme kararının aksi bir açıklama olmadığından ötürü filmin yeniden izleyici ile buluşup buluşmayacağı şimdilik belli değil. Yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz...

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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