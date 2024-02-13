Cem Karaca'nın hayatını konu alan başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyona girdiği günden beri tartışmaların odak noktası oldu. Karaca'nın eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların teliflerinin kendilerine ait olduğu ve bir izin alınmadan filmde kullanıldığı yönünde hukuki yollara başvurmuştu. O davada bugün yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine dair son gelişmeler...