Cemrelerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Cemre düşmesi için geri sayım başladı. Baharın gelişini temsil eden ve şubat ayında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre gündemde yer alıyor. Soğuk kış günlerinin ardından sıcaklıkları arttığı inanılan cemre ilk kez havaya düşecek. Sıcaklık artışı olarak ilk cemre düşmesi şubat ayında gerçekleşecek. Peki, Cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? İşte, birinci, ikinci, üçüncü 2025 cemre düşme tarihleri