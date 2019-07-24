Bolu'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Feci Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hatay'da bir yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada Mehmet Tumbul yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslar beklenirken kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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