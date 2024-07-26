Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertli ekip, 10 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planlıyor
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu… Milli futbolcu, takımın ana planlamasında yer almıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda 27 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini vurguladı.
Bunun üzerine yönetim, oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek son durum hakkında bilgi verdi.
Kanat rotasyonu geniş olan Fenerbahçe’de Saint Maximin, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, ilk aşamada kadroda düşünülen isimler olarak ön plana çıktı.
Cengiz Ünder, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu maçlarının listesine de yazılmadı.
Geçen sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcunun performansı beklenenin altında kaldı.