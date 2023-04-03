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Cenk Tosun'dan Arda Güler yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Cenk Tosun'dan Arda Güler yorumu
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe deplasmanında uzun süre 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade eden Cenk Tosun, "Zor bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Burada 10 kişi oynamak kolay değil. Ama kenetlendik, iyi defans yaptık. Atağa çıktığımızda biliyorduk şansımızın çok olmayacağını biliyorduk ama onları değerlendirmek zorundaydık. Öyle de yaptık. Her gittiğimiz pozisyonu gol yaptık diyebilirim. İyi oynadık. 45, 50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Çok koştuk ama bunun da neticesini aldık. 2'nci penaltının kaçması, o Allah'ın işareti gibi bir şeydi. Maç orada döndü. Ondan sonra kenetlenmeye başladı. Direkt 1-1'i bulunca orada birlik, beraberlik havası oldu. Bu maçı çevireceğiz diye kenetlendik" ifadelerini kullandı.

Attığı gollerin ardından sözleşmesinin otomatik olarak uzadığı hatırlatılan Cenk Tosun, şöyle konuştu:

"Sözleşmem uzadı. Onu Ceyhun ağabey ya da başkanla konuşun. Yeni kontratla alakalı ben çok konuşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş ile bu seneyi en yüksek yerde bitirmek istiyorum. Benim aklımda sadece o var. Ben de gollerimle ve iyi oyunumla bunu göstermek istiyorum. Kontrat şu anda ikinci planda."

''TARİHTE BÖYLE MAÇLAR VAR''

Daha önce siyah-beyazlıların 10 kişi kaldığı maçlarda Kadıköy'de kazandığını hatırlatan Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta oynarsan böyle bir skor aklına her zaman gelir. Çünkü, tarihte böyle maçlar var. 10 kişi kalıp, 4 attığımız maçlar var. Bugün de öyle bir şey yaşandı. Biz 10 kişi kaldığımızda bile maçı çevirmek için kenetlendik ve inandık. Öyle de oldu" diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk gollerini attığını ifade eden Cenk Tosun, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli golcü, "Geçen bir istatistik okudum. 29 ya da 30 farklı takıma gol atmışım. Bir tek Fenerbahçe'ye atamamışım. Öyle bir şansızlığım vardı. Bugün maç öncesinde kendime bir söz verdim. Allah'a şükür de tuttu. Burada 2 gol atmak gerçekten çok güzeldi. 3 puan almamız da beni ayrıca mutlu etti" şeklinde konuştu.

Oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarının kendisini alkışlaması hatırlatılan Cenk, "Onlara da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün elimden geleni yaptım. İyi de bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Onlar da bana alkışla cevap verdim. Ben de onları alkışladım. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir jest yapmaları benim de hoşuma gitti" dedi.

İkinci yarıda oyuna dahil olup, Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli rol oynayan Redmond'a ayrı bir parantez açan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Redmond ile uyumum gayet iyi. Zaten yakın arkadaşlarımdan birisi. Onun oyuna girmesi, çabuk olduğu için 10 kişiyle bizim avantajımıza oldu. 45 dakika yapabileceği skorların hepsini yaptı. 3 tane asist yapıp, 1 tane gol attı. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Karşılaşmadaki penaltı pozisyonlarını da değerlendiren Cenk Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk penaltı pozisyonunda ben Arda'ya gittim. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Evet bir temas var ama Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben. Arda'nın bu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda gerçekten tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla. İkinci penaltıya zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde yüz doğru karar. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım. Devrede pozisyonu izleyince arada kaldım diyebilirim. Temas var ama Arda'nın da biraz erken bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim."

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