Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çerkezköy - Vize kaç kilometre? Çerkezköy - Vize arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Çerkezköy - Vize kaç kilometre? Çerkezköy - Vize arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Tekirdağ'ın hızlı gelişen ilçelerinden Çerkezköy ile tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bilinen Vize arasındaki yolculuk, yakın mesafe nedeniyle birçok kişinin radarına takılmıştır. Şehirlerarası kısa kaçamaklar dendiğinde akla ilk gelen şehirler arasındadır. Peki Çerkezköy - Vize kaç kilometre? Yolculuk ne kadar sürüyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkezköy - Vize kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çerkezköy, sanayi tesisleri ve modern yerleşim alanlarıyla öne çıkar. Özellikle son yıllarda iş imkanları ile birlikte yerleşik nüfusu da artmıştır. Vize, Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalma yapıları ile göze çarpar. Ayrıca köyleri ve doğal alanlarıyla gezginler için farklı deneyimler sunar. Yolculuk sırasında küçük kasabalar, yeşil alanlar ve tarihî bölgelere sıkça rastlanabilir. Peki Çerkezköy - Vize mesafe ne kadar ve bu yolculuk ne kadar sürede yapılır? Detayların tümü aşağıda…

        ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI KAÇ km?

        Çerkezköy - Vize kaç km? İki destinasyon arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 190-200 km civarında hesaplanmıştır. Rota güzergahına bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir, ancak yolculuğun genel olarak konforlu olduğu söylenmiştir. Ayrıca oldukça kısadır.

        ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI MESAFE NE KADAR?

        Çerkezköy - Vize mesafe ne kadar? İşte detaylar;

        • Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 195 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 160 km

        ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Çerkezköy - Vize ne kadar sürede gidilir? İşte farklı araçlarla yolculuk detayları;

        Özel Araç

        • Yaklaşık 2,5 ile 3 saat arası sürer.
        • Yol boyunca manzara ve kasabaları izlemek mümkündür.

        Otobüs

        • Düzenli otobüs seferleri ile yolculuk 3 ile 4 saat civarında tamamlanır.
        • Durak sayısı ve güzergah, toplam süreyi etkileyebilir.
        • Bu nedenle kendinize göre bir hesaplama yapabilirsiniz.

        ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI NASIL GİDİLİR?

        Özel Araç

        • Çerkezköy’den Vize’ye kara yolu ile D100 ve Kırklareli bağlantı yolları üzerinden ulaşabilirsiniz.
        • Yol modern ve bakımlıdır. Ayrıca sürüş de birçok yolcu tarafından güvenli bulunmuştur.
        • Yolculuk sırasında küçük kasabalar ve doğal alanlarda durabilir ve dinlenebilirsiniz.

        Otobüs

        • Çerkezköy Otogarı’ndan Vize yönüne düzenli otobüs seferleri bulunur.
        • Otobüs yolculuğu konforlu ve ekonomik bir seçenek olarak tercih edilir.

        ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, bu rota genel olarak erişilebilir ve kolaydır. Zaten yollar da güvenli kabul edilir. Bakımları ve çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra özel araçla seyahat edenler için durak ve mola alanları yeterlidir. Otobüs ile seyahat edenler de uygun seferler sayesinde rahatlıkla ulaşabilir. Ayrıca yol uzunluğu da oldukça kısadır. Bu nedenle iki nokta arasında günübirlik geziler de düzenlenebilir.

        ÇERKEZKÖY GEZİLECEK YERLER

        • Kapaklı Mahallesi
        • Çerkezköy Sanayi Bölgeleri
        • Ergene Nehri
        • Kazak Gölü
        • Pınarça Köyü
        • Çorlu Kalesi
        • Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanı
        • Tarihi Yalı Hamamı
        • Çerkezköy Kent Parkı
        • Hora Feneri
        • Eski Camii
        • Cumhuriyet Parkı

        Çerkezköy’e gelmişken Tekirdağ’a da uğramak isterseniz şu noktalar uygun olabilir;

        • Rakoczi Müzesi
        • Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
        • Namık Kemal Evi
        • Rüstem Paşa Camii
        • Tekirdağ Fotoğraf Müzesi
        • Tekirdağ Sahili
        • Süleymaniye Camii
        • Çorlu Mini Hayvanat Bahçesi
        • Şarköy
        • Şarköy Etnografya Müzesi
        • Gölbaşı Gençlik Parkı
        • Hoşköy (Hora) Feneri
        • Tekirdağ Bağları
        • Muratlı Atatürk Evi
        • İbrahim Balaban Müzesi
        • Tekira Alışveriş Merkezi
        • Tekirdağ Barış ve Özgürlük Parkı
        • Sarı Köşk
        • Rüstem Paşa Çarşısı
        • Müzik Teknolojileri Müzesi
        • Olimpos At Çiftliği

        VİZE GEZİLECEK YERLER

        • Vize Kalesi
        • Osmanlı ve Bizans Dönemi Camileri
        • Kazandere Köyü ve Çevresi
        • Vize Şelaleleri
        • Aya Nikola Manastırı
        • Balkaya Köyü
        • Pabuçdere
        • Poliçe Koyu
        • Panayır İskelesi Koyu
        • Kıyıköy Kalesi
        • Kıyıköy Camii
        • Kıyıköy Kastro Sahili
        • Yanasu Mağarası
        • Selvez Koyu
        • Kıyıköy Mağarası
        • İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
        • Cehennem Şelaleleri
        • Dupnisa Mağarası
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?