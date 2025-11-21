Çerkezköy - Vize kaç kilometre? Çerkezköy - Vize arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Çerkezköy, sanayi tesisleri ve modern yerleşim alanlarıyla öne çıkar. Özellikle son yıllarda iş imkanları ile birlikte yerleşik nüfusu da artmıştır. Vize, Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalma yapıları ile göze çarpar. Ayrıca köyleri ve doğal alanlarıyla gezginler için farklı deneyimler sunar. Yolculuk sırasında küçük kasabalar, yeşil alanlar ve tarihî bölgelere sıkça rastlanabilir. Peki Çerkezköy - Vize mesafe ne kadar ve bu yolculuk ne kadar sürede yapılır? Detayların tümü aşağıda…

ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI KAÇ km?

Çerkezköy - Vize kaç km? İki destinasyon arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 190-200 km civarında hesaplanmıştır. Rota güzergahına bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir, ancak yolculuğun genel olarak konforlu olduğu söylenmiştir. Ayrıca oldukça kısadır.

Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 195 km

Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 160 km

Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 195 km

Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 160 km

ÇERKEZKÖY - VİZE ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?