2015'te nikâh masasına oturan oyuncu Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 26 Nisan'da Karya adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Fersoy, daha önce yaptığı açıklamada mutluluğunu "Ben masaldayım, rüyada gibiyim. Ne hissettiğimi bilmiyorum ama çok mutluyum. Bu mutluluğu tarif edemem" sözleriyle ifade etmişti.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu, roman havası eşliğinde kızı ile dans ettiği anları paylaştı.

Ceyhun Fersoy, baba-kız keyifli anlarına "Benim kız 9/8'lik hastası oldu. Roman dansının iyileştiremeyeceği hiçbir şey yok" notunu düştü.