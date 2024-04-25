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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain'e İngiltere'den talip... - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain'e İngiltere'den talip...

        Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:18
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        İngiltere dışına ilk kez çıkan ve ilk yurt dışı tecrübesini Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olarak yaşayan Oxlade-Chamberlain'e, Championship takımlarından Southampton talip oldu.

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        Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de beklediği patlamayı yapamayan Chamberlain'in, tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.

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        Championship'te 84 puanla 4. sırada bulunan Southampton, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. İngiliz ekibi, hedefini gerçekleştirmesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

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        Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta görev yapan Alex Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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        Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan İngiliz futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro imza parasına siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu.

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        Chamberlain'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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