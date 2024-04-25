Chamberlain'e İngiltere'den talip...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
İngiltere dışına ilk kez çıkan ve ilk yurt dışı tecrübesini Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olarak yaşayan Oxlade-Chamberlain'e, Championship takımlarından Southampton talip oldu.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de beklediği patlamayı yapamayan Chamberlain'in, tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.
Championship'te 84 puanla 4. sırada bulunan Southampton, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. İngiliz ekibi, hedefini gerçekleştirmesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile görüşmelere başlaması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta görev yapan Alex Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan İngiliz futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro imza parasına siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu.
Chamberlain'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.