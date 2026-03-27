        Haberler Spor Basketbol NBA Charlotte Hornets, New York Knicks’in serisini bitirdi - Basketbol Haberleri

        Charlotte Hornets, New York Knicks’in serisini bitirdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, ağırladığı New York Knicks'i 114-103'lük skorla yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Giriş: 27.03.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i evinde 114-103 mağlup eden Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı.

        Knicks’te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

        Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Mart 2026 (S. Arabistan- BAE Savaşa Mı Katılıyor?)

        Savaşın 25. gününde neler yaşanıyor? İsrail'de neler yaşanıyor? S. Arabistan ve BAE savaşa mı katılıyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?