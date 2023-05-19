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Haberler Teknoloji Uygulama ChatGPT'nin resmi mobil uygulaması yayına alınıyor
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ChatGPT'nin resmi mobil uygulamasının yayına alındığı açıklandı

ChatGPT mobil hale geliyor, OpenAI, App Store'un şüpheli ve resmi olmayan hizmetlerle doldurulmasından aylar sonra, kullanıcıların popüler AI chatbotuna hareket halindeyken erişmelerini sağlayan resmi bir iOS uygulamasının başlatıldığını duyurdu. Bu yeni gelişme yapay zeka yatırımları konusundaki rekabeti büyük ölçüde kızıştıracak

ChatGPT'nin resmi mobil uygulaması yayına alınıyor

Yapay zeka chatbotları giderek yaygınlaşırken, bu yaygınlaşmanın öncüsü olarak gösterilen ChatGPT şimdi mobil uygulaması ile hayatımıza giriyor. Geçtiğimiz aylarda yapay zekalı chatbot'un birçok resmi olmayan mobil uygulamasının App Store'da yayına girmesi ile birlikte yaratıcı firma OpenAI bir açıklama yapmak zorunda kalmış ve bu uygulamaların kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Şimdi ise resmi uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

'ŞİMDİLİK' ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ OLACAK

OpenAI, yaptığı açıklamada kullanıcıların popüler AI chatbotuna hareket halindeyken erişmelerini sağlayan resmi bir iOS uygulamasının başlatıldığını duyururken, "Yeni ChatGPT uygulamasının kullanımı ücretsiz, reklamlardan arındırılmış olacak ve ses girişine izin verecek, ancak başlangıçta lansmanda ABD'li kullanıcılarla sınırlı olacak" ifadelerini kullandı.

GOOGLE'I OLUMSUZ ETKİYEBİLİR

Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin yapay zekâ gelişimi konusunda büyük yatırımlar yapmaya başladığı, geride kalanların ise bu gelişim konusunda 'tehlikeli' olduğu yönünde açıklama yaptıkları dönemde gelen bu yapay zekâ uygulaması açıklaması rekabeti ciddi ölçüde kızıştıracak gibi görünüyor.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS'ta yer alacak bu yeni ChatGPT uygulaması, "Masaüstü muadili gibi, kullanıcıların geleneksel bir web araması yapmadan soru sormak için bir AI sohbet robotuyla etkileşime girmesine, ayrıca tavsiye almasına, ilham almasına, öğrenmesine, araştırmasına ve daha fazlasına olanak tanıyacak"

Apple'ın kendi sesli asistanı Siri ve Apple'ın kendi AI ilerleme eksikliği ile ilgili sorunlar göz önüne alındığında, bu yeni uygulama ile birlikte ChatGPT'nin yeni mobil yardımcısı deneyimi olarak birçok kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlayabilir. Bununla birlikte bu yeni uygulamanın açıklaması en çok Google için potansiyel tehlike olarak görülüyor. Çünkü iPhone'larda kullanılan Safari uygulamasının varsayılan arama motoru konumundaki Google'ın kullanımını bu cihazlarda önemli ölçüde azaltacak bir gelişme olabilir.

PLUS ABONELERİ GPT-4'Ü TELEFONUNDA KULLANABİLECEK

ChatGPT Plus aboneleri, GPT-4'ün yeteneklerine yeni uygulama aracılığıyla erişebilecek, OpenAI, yeni özelliklere ve daha hızlı yanıt sürelerine erken erişim sağlamanın yanı sıra, şirket duyurusunda belirtti. Şubat ayında hayata geçirilen bu abonelik teklifi, yoğun zamanlarda bile ChatGPT'ye erişim de dahil olmak üzere yükseltilmiş özellikler için aylık 20 dolar karşılığında bu hizmetleri sunuyor.

İLK ETAPTA ABD'DE HİZMETE ALINIYOR

Mobil uygulamanın iOS işletim sistemlerinde çalışacağını açıklayan OpenAI, yeni uygulamanın piyasaya sürülmesinin bugün ABD'de başlayacağını ve önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere genişleyeceğini söyledi. Android sürümü için ise 'pek yakında'... Ancak henüz net bir tarih gündemde değil.

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