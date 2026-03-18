        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Chelsea: 0 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 0 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Fransız devi PSG, deplasmanda İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. PSG'ye turu getiren golleri Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ve Senny Mayulu attı. Chelsea ise Devler Ligi'ne veda etti.

        Giriş: 18.03.2026 - 00:58
        PSG, Chelsea'yi farklı geçerek turladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile PSG, kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan PSG, adını çeyrek finale yazdırdı.

        PSG'ye çeyrek finali getiren golleri 6'da Khvicha Kvaratskhelia, 14'de Bradley Barcola ve 62'de Senny Mayulu attı.

        Son 16 turunun ilk maçında da 5-2 mağlup olan Chelsea ise organizasyondan elendi.

        Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşacak.

