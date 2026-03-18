Chelsea: 0 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Fransız devi PSG, deplasmanda İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. PSG'ye turu getiren golleri Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ve Senny Mayulu attı. Chelsea ise Devler Ligi'ne veda etti.
PSG'ye çeyrek finali getiren golleri 6'da Khvicha Kvaratskhelia, 14'de Bradley Barcola ve 62'de Senny Mayulu attı.
Son 16 turunun ilk maçında da 5-2 mağlup olan Chelsea ise organizasyondan elendi.
Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşacak.
