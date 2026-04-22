Chelsea'de Liam Rosenior dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı. Maviler, 114 yıl sonra üst üste 5 lig maçında gol atamadan mağlup olmuştu.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:56
Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybeden ve Şampiyonlar Ligi yarışında ağır darbe alan Chelsea, faturayı teknik direktör Liam Rosenior'a çıkardı.
Londra kulübünden yapılan açıklamada, Rosenior'un görevine son verildiği belirtildi.
1912'DEN SONRA İLK KEZ YAŞANDI!
Ligde son 5 maçı kaybeden bu maçlarda rakip kaleye gol dahi atamayan Maviler, taraftarları tarafından büyük tepki çekmişti.
Ligde oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı.
Chelsea, ligde gelecek hafta Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
