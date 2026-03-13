Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı

        Premier Lig devi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, James'in sözleşmesini uzattı!

        İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

        İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat Valiliği'nden deprem açıklaması: "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu