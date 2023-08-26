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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, sahasında Luton Town'ı 3-0 yendi - Futbol Haberleri

        Chelsea, sahasında Luton Town'ı 3-0 yendi

        Chelsea, sahasında Luton Town'ı Sterling (2) ve Nicolas Jackson'ın golleriyle 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:44 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:44
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        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Luton Town'ı 3-0 mağlup etti.

        Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling ile 75. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

        Chelsea, ligin üçüncü haftasında ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekibin henüz puanı bulunmuyor.

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