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Haberler Futbol Süper Lig Göztepe Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu - Transfer haberleri
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Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın yıldız ismi Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu

Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu - Transfer haberleri

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe'de Cherif Ndiaye, takıma veda etti. 26 yaşındaki futbolcu, Çin ekibi Shanghai Port'a transfer oldu.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

İKİ SEZONDA 20 GOL ATTI

Ndiaye, Temmuz 2021'de Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından Göztepe'ye transfer oldu. Geçen sezon 39 maça çıkan Ndiaye, 10 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Senegalli futbolcu, bu sezon ise 30 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

PAPATYA AÇIKLAMIŞTI

Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, bu hafta oyuncularla tek tek görüşüleceğini ve düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini bildirmişti.

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