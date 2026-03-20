Cherif Ndiaye: Tarih yazmaya devam etmek istemiştik

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano'ya elenen Samsunspor'un galibiyet golünü atan Cherif Ndiaye, açıklamalarda bulundu.

"TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTEMİŞTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren golcü futbolcu, "Açıkçası elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Galibiyetle tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden geleni yaptık ama futbol bu. Sonuç olarak elendik. Tüm odak noktamız Süper Lig ve Türkiye Kupası olacak. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu anda tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Senegalli forvet, "Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk, rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk maçta yaptığımız bireysel hatalarla ne yazık ki kaybetmiştik ama bugünkü performanstan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Her şeyimizi ortaya koyduk. Galip geldik ama ne yazık ki elendik." şeklinde konuştu.