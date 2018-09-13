İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, davaya bakan federal mahkemenin Cesena ile aralarında gerçekleştirilen transferlerde gerçek değerin üzerinde gelir elde ettiği gerekçesiyle Chievo Kulübüne 3 puan silme ve 200 bin Euro para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Chievo Kulübü Başkanı Luca Campedelli'nin 3 ay men cezası aldığı da ifade edildi.

Chievo'nun Cesena ile yapılan söz konusu transfer anlaşmalarından yaklaşık 25 milyon Euro haksız kazanç elde ettiğinin belirtildiği açıklamada, kulübün bu gelir sayesinde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Serie A lisansı aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Savcılık, daha önce Chievo Kulübü için -15 puan silme cezası talep etmişti. Serie A'da bir puanla son sırada bulunan Chievo, aldığı cezanın ardından -2 puana geriledi.

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