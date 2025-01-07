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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel'den, Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özel'den, Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçen hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:10
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        Özel'den, Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti
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        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ağbaba'nın geçen hafta yaşamını yitiren babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

        Özel'e, bazı genel başkan yardımcıları, CHP grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

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