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        Haberler Gündem Politika CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak! Çankaya ve Kadıköy adayları açıklanacak!

        CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak! Çankaya ve Kadıköy adayları açıklanacak!

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme mesaisi için bir kez daha yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. CHP'nin deprem bölgesini ziyaretinin ardından en erken 8 Şubat'ta Parti Meclisi toplanacak. Toplantının ardından 4 büyükşehir adayı ve CHP'nin kalesi olarak bilinen Ankara'nın Çankaya ilçe belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.

        bgencturk@cyh.com.tr
        Giriş: 05.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:44
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        CHP'de aday belirleme mesaisi! Çankaya ve Kadıköy adayları açıklanacak!
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        CHP’de 4 büyükşehrin adayları ile İstanbul ve Ankara'da açıklanmayan ilçeler için bir kez daha arka arkaya toplantılar düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 130 CHP milletvekili, 6 Şubat'ta deprem bölgesinde olacak. 6 Şubat depreminin yıl dönümüne yönelik CHP'nin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıkları anma törenleri düzenleyecek.

        4 BÜYÜKŞEHİR ADAYI BELİRLENECEK

        Özel'in deprem bölgesi ziyaretinin ardından CHP'de aday belirleme mesaisi devam edecek. Gözler, bu hafta gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi'nde olacak. 8 Şubat Perşembe veya 9 Şubat Cuma günü önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından Parti Meclisi toplanacak. CHP'de açıklanmayan Kayseri, Malatya, Ordu, Şanlıurfa adaylarına yönelik yoğun bir mesai gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında adaylar kamuoyuna duyurulacak.

        ÇANKAYA VE KADIKÖY ADAYLARI AÇIKLANACAK

        Edinilen bilgiye göre CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya adayı henüz belirlenmedi. Çankaya düğümünün bu hafta yapılacak Parti Meclisi'nde çözülmesi bekleniyor. CHP’de İstanbul'da şu ana kadar 28 ilçe adayı açıklanırken, Adalar, Bakırköy, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy ve Sarıyer adayları henüz açıklanmadı. Kadıköy ilçesinin adayının da bu hafta açıklanması bekleniyor. CHP'de aday mesaisi daha sürecek. 220 ilçe, 200 belde olmak üzere 420 aday daha açıklanacak. 11 veya 12 Şubat'ta ise CHP seçim beyannamesini açıklamayı planlıyor.

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