        Haberler Spor Basketbol NBA Chris Paul emekliliğini açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Chris Paul emekliliğini açıkladı!

        NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekliliğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:07
        Chris Paul emekliliğini açıkladı!
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.

        ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

        Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.​​​​​​​

