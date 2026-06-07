Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Christian Eriksen korkuttu: Aniden yere yığıldı!

        Christian Eriksen korkuttu: Aniden yere yığıldı!

        Danimarka ile Ukrayna arasındaki hazırlık maçında korkutan bir olay yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen maç esnasında baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olayın ardından maç durduruldu. EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Christian Eriksen yine korkuttu!

        2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Danimarka ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Danimarka üstünlüğüyle tamamlanan maçın 2. yarısında korkutan bir olay yaşandı.

        Karşılaşmanın 2. yarısı oynanırken Danimarka'da Christian Eriksen ani bir rahatsızlık geçirdi.

        Bayılarak yere yığılan Eriksen'e hemen sağlık personeli tarafından müdahale edildi. Ambulansla sahadan çıkartılan Eriksen'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

        Olayın ardından maç durduruldu.

        KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

        EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi, kalbin elektrik sisteminde aniden meydana gelen ölümcül bir ritim bozukluğu (aritmi/ventriküler fibrilasyon) nedeniyle durmuştu. Büyün dünyayı şoke eden görüntülerin ardından Eriksen hayata dönmeyi başarmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirtte şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

         Siirt'in Kurtalan ilçesinde şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün