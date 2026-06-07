Christian Eriksen korkuttu: Aniden yere yığıldı!
Danimarka ile Ukrayna arasındaki hazırlık maçında korkutan bir olay yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen maç esnasında baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olayın ardından maç durduruldu. EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durmuştu
2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Danimarka ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Danimarka üstünlüğüyle tamamlanan maçın 2. yarısında korkutan bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 2. yarısı oynanırken Danimarka'da Christian Eriksen ani bir rahatsızlık geçirdi.
Bayılarak yere yığılan Eriksen'e hemen sağlık personeli tarafından müdahale edildi. Ambulansla sahadan çıkartılan Eriksen'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Olayın ardından maç durduruldu.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi, kalbin elektrik sisteminde aniden meydana gelen ölümcül bir ritim bozukluğu (aritmi/ventriküler fibrilasyon) nedeniyle durmuştu. Büyün dünyayı şoke eden görüntülerin ardından Eriksen hayata dönmeyi başarmıştı.