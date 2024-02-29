MAD MAX: FURY ROAD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Bölgenin su ve benzin gibi kaynaklarını elinde tutan hükümdar Ölümsüz Joe'nin bölgesinde kan torbası olarak tutulan Max, her an kaçış için fırsat kollamaktadır.

Ölümsüz Joe'nin emriyle benzin ikmali için göreve çıkan İmparatoriçe Furiosa (Charlize Theron), belirlenen rotasından çıkınca Ölümsüz Joe ve adamları bir sorun olduğunu anlar. Kısa sürede Joe, eşlerinin Furiosa tarafından kaçırıldığını öğrenecek ve Savaş Çocukları ile birlikte Furiosa'nın peşine düşecektir. Kan torbası olarak bir aracın önüne bağlanan Max da ister istemez bu kovalamacaya katılır.