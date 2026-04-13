Leroy Sane Kocaelispor karşısında bir kez daha perdeyi açan golü kaydetse de çilingirliği galibiyete yetmedi

Galatasaray’ın Alman panzeri Leroy Sane, Süper Lig’de "perde açma" konusunda uzmanlığını bir kez daha gösterdi.

Kocaelispor karşısında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, bu sezon attığı 7 golün 5’inde skoru değiştiren ilk isim olarak Cimbom’u öne geçiren anahtar oldu.

En son Mart 2023’te Bayern Münih formasıyla Augsburg ağlarını kafayla sarsan 30 yaşındaki futbolcu, tam 3 yıl aradan sonra kafasını kullanarak gol sevinci yaşadı.

Sana her ne kadar top kaybetse de oynadığı son maçlarda skor katkısına devam etti.

Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaptığı 1’er asistle takımı sırtladı.

Dün akşamki golüyle birlikte son 3 maçta 3 kez skora katkı sağlayarak kalitesini konuşturdu.