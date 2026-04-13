Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray 'Çilingir Sane' Galatasaray'a yetmedi!

        'Çilingir Sane' yetmedi!

        Galatasaray'da son olarak Kocaelispor maçında perdeyi açan golü kaydeden Leroy Sane, bu kez takımına yetmedi. Bu sezon attığı 7 golün 5'inde Galatasaray'ı öne geçiren Alman yıldız, Kocaeli karşısında da bu istatistiğini sürdürdü.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leroy Sane Kocaelispor karşısında bir kez daha perdeyi açan golü kaydetse de çilingirliği galibiyete yetmedi

        Galatasaray’ın Alman panzeri Leroy Sane, Süper Lig’de "perde açma" konusunda uzmanlığını bir kez daha gösterdi.

        Kocaelispor karşısında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, bu sezon attığı 7 golün 5’inde skoru değiştiren ilk isim olarak Cimbom’u öne geçiren anahtar oldu.

        En son Mart 2023’te Bayern Münih formasıyla Augsburg ağlarını kafayla sarsan 30 yaşındaki futbolcu, tam 3 yıl aradan sonra kafasını kullanarak gol sevinci yaşadı.

        Sana her ne kadar top kaybetse de oynadığı son maçlarda skor katkısına devam etti.

        Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaptığı 1’er asistle takımı sırtladı.

        Dün akşamki golüyle birlikte son 3 maçta 3 kez skora katkı sağlayarak kalitesini konuşturdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
