Cimbom ligde seriye bağladı!

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Eyüpspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.