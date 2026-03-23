        Çin açık kaynak yapay zekada ABD'yi geride bırakıyor! - Teknoloji Haberleri

        Çin açık kaynak yapay zekada ABD’yi geride bırakıyor!

        ABD Kongresi'ne bağlı danışmanlık kurumu olan U.S.-China Economic and Security Review Commission (ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun) yayımladığı çarpıcı rapora göre, Çin'in açık kaynak yapay zeka modelleri küresel kullanımda zirveye yerleşerek ABD'nin teknolojik üstünlüğünü ciddi şekilde tehdit ediyor. Gelişmiş çip ambargolarına rağmen maliyet avantajıyla öne çıkan Çin modelleri, "kendini güçlendiren bir rekabet döngüsü" oluşturuyor.

        Giriş: 23.03.2026 - 16:17
        Çin, ABD'yi geride bırakıyor!

        Son yıllarda yapay zekada yaşanan hızlı sıçramalar, dünyada devam eden savaşlar ve jeopolitik gerilimlerle birleşince teknolojik liderlik mücadelesi çok daha kritik bir hâl aldı. Özellikle 2018’den bu yana süren ABD-Çin teknoloji savaşı ve peş peşe gelen çip ihracat yasakları rekabeti kızıştırırken, bugün Çin’in açık kaynak stratejisi dengeleri kökünden sarsıyor.

        ÇİN, ÇİP KISITLAMASINA RAĞMEN ÖN CEPHEDE

        ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu, Çin’in açık kaynak ekosisteminin “hesaplama gücü kısıtlamalarına rağmen sınırda inovasyon yapmasını sağladığını” vurguladı. Alibaba, Moonshot ve MiniMax gibi şirketlerin geliştirdiği büyük dil modelleri, düşük maliyetleri sayesinde HuggingFace ve OpenRouter gibi platformlarda dünya sıralamasının tepesine yerleşti.Pekin’in fabrikalardan lojistik ağlarına, robotikten üretim hatlarına kadar hemen her alanda yapay zekâyı yaygınlaştırması, devasa miktarda gerçek dünya verisi üretiyor. Bu veri akışı da modellerin hızla iyileşmesini sağlıyor. Raporda şu satırlar dikkat çekerek, “Bu açık ekosistem, Çin’in ciddi hesaplama kısıtlamalarına rağmen yapay zekada ön cephede kalmasını mümkün kılıyor. Çin laboratuvarları, en iyi Batı modelleriyle aradaki performans farkını büyük ölçüde kapattı” ifadelerine yer verildi

        ABD ÇİP AMBARGOSU ETKİSİZ KALDI

        ABD, 2022’den beri Çin’e en üst düzey yapay zekâ çiplerinin satışını yasakladı; ancak geçen yıl Nvidia’nın ikinci en güçlü çipine ihracat izni verildi. Buna rağmen OpenAI, Anthropic gibi şirketler ve geleneksel teknoloji devleri milyarlarca dolar yatırım yapsa da rapor şu uyarıda bulunuyor: “Açık modellerin yaygınlaşması, yapay zeka liderliğinde alternatif yollar açıyor.”

        ABD’DEKİ STARTUP’LARIN YÜZDE 80’İ ÇİN MODELİ KULLANIYOR

        Bazı tahminlere göre ABD’deki yapay zekâ girişimleri yaklaşık yüzde 80 oranında Çin açık kaynak modellerini tercih ediyor. DeepSeek’in geçen yıl piyasaya sürdüğü R1 modeli, ABD App Store’da ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen model oldu. Alibaba’nın Qwen serisi ise Meta’nın Llama modellerini küresel toplam indirme sayısında geçti.

        ÇİN, BEDENLİ YAPAY ZEKADA ÖNDE BAŞLIYOR

        Yapay zekânın artık sadece metin tabanlı modellerden “ajan” (agentic) ve fiziksel “bedenli” (embodied) zekâya kaydığı bir dönemde Çin’in avantajı daha da belirginleşiyor. Ülkenin muazzam veri toplama kapasitesi, humanoid robotlar, otonom sürüş sistemleri ve çift kullanımlı teknolojilerde büyük fark yaratıyor.Komisyon Başkan Yardımcısı Michael Kuiken, Reuters’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Bedeni yapay zekâ alanında ABD ile Çin arasında önemli bir uygulama açığı var. Bu fark zamanla katlanarak büyüyor… ve şu anda bu bileşimi net bir şekilde görmeye başlıyoruz.”

        Pekin, bedenli yapay zekâyı stratejik öncelikli sektör ilan etti; birçok önde gelen Çinli humanoid robot şirketi bu yıl halka arz olmayı planlıyor.

        GÜVENLİK UYARILARINA RAĞMEN ŞİRKETLER ÇİN’E YÖNELİYOR

        Bazı Batılı araştırma kuruluşları, Çin açık kaynak modellerinin güvenlik riskleri taşıdığı ve Çin hükümeti yanlısı önyargılar barındırdığı konusunda uyarıyor. Ancak şirketler, maliyet avantajı ve parametreleri kolayca özelleştirme imkânı nedeniyle bu modellere yönelmeye devam ediyor. Siemens CEO’su Roland Busch, aynı gün yaptığı açıklamada şu görüşü paylaştı:“Endüstriyel otomasyon için özel modellerimizi eğitirken Çin açık kaynak yapay zekayı kullanmanın hiçbir dezavantajı yok. Maliyet avantajı ve özelleştirme kolaylığı çok büyük bir fark yaratıyor.”

        Haberin görselleri: Reuters

