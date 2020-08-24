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Çin'de bu yıl 210 bin yapay zeka şirketi kuruldu

Çin'de bu yıl yapay zeka alanında kurulan şirketlerin sayısı 210 bine ulaştı. Bu ülkede günde 913 yapay zeka şirketi kurulduğu anlamına geliyor. Bu alanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, böylece toplam sayı 950 bini buldu

yapay zeka
DHA / HABERTURK.COM

Çin merkezli veri teknolojisi şirketi Tianyancha'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yapay zeka alanında iş yapmak üzere kurulan şirketlerin sayısında büyük artışlar oldu.

Tianyancha'nın verilerine göre, geçen perşembe itibarıyla yalnızca bu yılın içinde yapay zeka alanıyla ilişkili olarak kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.27 artışla 210 bine ulaştı.

Çin'deki yapay zeka şirketleri ve bu alandaki gelişmeler ilişkin öngörüler, yapay zeka piyasası büyüklüğünün 2024 yılında toplam 12.75 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

Tianyancha'nın verilerine göre, Çin genelinde teknoloji bazlı işler ile ilgili çalışan toplam 950 bin şirket bulunuyor.

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