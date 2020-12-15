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Çin'de sanayi üretimi yüzde 7 arttı

Kasım ayında Çin'de sanayi üretimi yıllık yüzde 7 arttı. Bu son 20 ayın en hızlı artışı oldu

Çin'de sanayi üretimi yüzde 7 arttı
Reuters

Çin'in imalat sanayi, artan ihracat ve tüketici talebiyle birlikte Kasım ayında son 20 ayın en hızlı hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Çin'de sanayi üretimi kasım ayında geçen yıla göre yüzde 7 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Sanayi üretimi ekim ayında yüzde 6.9 büyümüştü.

Çin'in ticaret yaptığı ülkelerdeki tüketici harcamalarının canlanması ve koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların giderek hafifletilmesi bu ülkelerdeki sanayi mallarına olan talebi ve Çin'den yapılan ithalatı arttırdı.

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