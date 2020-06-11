Çin pazarı pandemiye rağmen büyüdü - haberler

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Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, uzun bir aradan sonra art arda ikinci ay büyümeye sahne oldu.

Mayıs ayında araç satışlarının yüzde 14.5 oranında arttığı Çin pazarı, Nisan ayında yüzde 4.4 büyümüş, Mart ayında ise yüzde 43 küçülmüştü.

Çin Otomotiv Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamada, Mayıs ayında 2.19 milyon adet araç satıldığı belirtildi.

Mayıs ayında elektrikli araç satışları ise 82 bin adet olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay ülkedeki araç satışlarının artmasında Geely, Toyota ve Ford'un katkısı olduğu belirtiliyor.