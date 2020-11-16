Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: Yatırımlara hız vereceğiz

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Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta cam ambalaj sektörünü ve yeni yatırımlar hakkında Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı.

Ekonomide söylem değişikliklerinin yatırım konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Usta yeni yatırımlara hız vereceklerini kaydetti.

Usta, Ciner Grubu’nun yatırım planlamasına ilişkin şunları söyledi:

Söylem değişiklikleri bizi çok cesaretlendiriyor. Ciner Grubu olarak iyi bir yatırım grubuyuz. 2017 yıllarının sonuna kadar aşağı yukarı 4 milyar dolarlık yatırımı Türkiye içerisinde yaptık. Söylem değişikliğinden sonra ortamın bize sağlayacağı iyi imkanları değerlendirmek amacıyla Ciner Grubu olarak yatırımlara hız vermeye karar verdik. Öncelikle Kazan Soda’da bir kapasite artışı yapacağız. İki fırınımız üzerine bir tanesi Bozüyük’te ve bir tane de Kazan’da olmak üzere yeni fırın imalatları yapacağız. Bunlar yaklaşık 240-250 milyon euroluk yatırım. Cam yatırımları için 500 işçiye direkt 500 işçiye de dolaylı olmak üzere 1.000 kişiye yeni istihdam yaratacağız.

Usta, bu süreçte personel azaltımına asla gitmediklerini, tüm grupta maaşların zamanında yattığını ve kısa çalışma ödeneğine de başvurmadıklarını belirtti.

Cam ve soda külüne yapılacak yatırım da önümüzdeki yılın sonunda devreye girecek. Bir diğeri de ondan sonraki sene devreye girecek.

Ağırlıkla ihracata dönük bir yatırım yapıyoruz. Yurtdışında belli müşterilerle anlaşmalarımız var. Söz konusu müşterilerimize Türkiye’den üretim yapmak suretiyle sevkiyat yapacağız.

Biz ilk yatırıma başladığımız 2014-2015 yıllarından aşağı yukarı Türkiye’ye yapılan 400 milyon tonluk ithalatı kestik. Şimdi ihracat yapmak üzere yatırım yapıyoruz. Özellikle Batı Avrupa’ya İngiltere ve Belçika başta olmak üzere ihracat yapmaya başladık. Bunu artıracağız söz konusu fırınlar tamamı ile bu alanlara yönelecek.