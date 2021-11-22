Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta Bloomberg HT’ye Ciner Grubu’n Şişecam ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarını anlattı.

Şişecam'IN, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının yüzde 60'ının tüm bedeller dahil toplam 450 milyon dolara devralınmasına kararına ilişkin Ciner Grubu CEO’su Usta şunları söyledi:

“Amerika’da 3 tane tesisimiz var. Bir tanesi Ciner Resources’ın sahibi olduğu Ciner Wyoming, 2,5 milyon ton civarında bir üretim yapıyor. Halka açık ve Amerika’da faaliyetlerine devam ediyor. Diğer iki tanesi Atlantic ve Pacific Soda. Aynı çatı altında 5,4 milyon ton üretim kapasitesine sahip şu anda yatırım aşamasında. Biz aslında Şişecam ile ortaktık Pacific projesinde Şişecam bizim yüzde 50 ortağımızdı. Biz Pacific Soda’da yüzde 10, Atlantic Soda’da yüzde 60 ve Ciner Resources’da yüzde 60 yönetim hissesini Şişecam’a devrettik. Bu devri satış olarak değil de dünyanın iki büyük devinin stratejik işbirliği olarak tanımlamak daha doğru.

YENİ YATIRIMLAR

Usta yayında grubun yeni yatırımlarına ilgili de bilgi verdi. Usta, “Dünyada soda külü kaynakları sınırlı. İkinci büyük kaynak Türkiye’de. O nedenle Türkiye'deki kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu yılki üretimimiz 2,9 milyon ton olacak. Kapasitemizdeki esnekliği gördükten sonra sistemimize 50 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başladık. Üretim miktarımızı önümüzdeki yılın sonunda 300 bin ton civarında arttırmış olacağız. Bunun dışında 6. Hat yatırımına başlıyoruz. Bu da 200 milyon dolar tutarında olacak. Kazan Soda tarafında yatırımlarımız bu şekilde devam ediyor. Bunların yanında çevresel regülasyonlara ilişkin yatırımlarımız da sürüyor. 8 megavatlık güneş enerjisi yatırımı yapıyoruz. Bu esnada rüzgarı da deniyoruz, ölçümler yapılıyor. Burada da megavat başına yaklaşık 600 bin dolarlık bir yatırım olacak.” dedi.

Ciner Glass tarafındaki gelişmelerden de bahseden Usta, “Türkiye’de 500 milyon dolarlık bir yatırım deklarasyonu yaptık. Bozüyük tarafında yatırımlarımız başladı. Kazan tarafında Ciner Glass’a ilişkin yatırımlarımız başladı. Bozüyük’te günde 500 ton üretim kapasiteli bir fabrika yapıyoruz. Kazan tarafında ise 650 tonluk fırınlarla 2 tane fırın şeklinde üretim yapacağız. Her iki tarafta da yatırımlarımız başlamış durumda. Finansmanı sağlamış durumdayız. Elimizdeki bütün kaynakları bu yatırımların özkaynağı olarak kullanıyoruz.” diye ekledi.

'AVRUPA'DA ARZ BOŞLUĞU VAR'

Avrupa’da cam tesisi konusunda arz boşluğu olduğunun altını çizen Usta Avrupa’daki yatırımları hakkında ise şunları söyledi:

“Belçika Lommel bölgesine yaklaşık 350 milyon euro maliyetli 2 çarpı 650 tonluk 2 tane fırın yapıyoruz. İngiltere Galler’de 500'er tonluk 2 tane fırın yapıyoruz. O da yaklaşık 350 milyon sterlin tutarında bir yatırım. İtalya’da Lombardiya bölgesinde günlük 1300 ton kapasiteli 3 fırın yatırımız olacak. O da 400 milyon euro civarında. Yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Kredi bulduğumuz sürece yeni yatırımlara devam edeceğiz”

Yatırımların ne zaman biteceği yönünde de bilgi veren Usta, “Türkiye’de Bozüyük 2022 yılının sonunda tamamlanacak yani 2023 yılında buradan ihracata başlamış olacağız. Kazan yatırımı 2023 yılında tamamlanacak 2024 yılında ihracata başlamış olacağız. İngiltere’de 2025 yılında 1. Fırın 2026’da 2. Fırın bitmiş olacak. İtalya’da 2025-2026-2027’de fırınlarımızı bitireceğiz. Belçika yatırımı daha önce başlamıştı orada 2024 yılında birinci fırın bitecek, 2025’ın ilk çeyreğinde de ikinci fırınımız bitecek. Amerika’daki yatırımımız 2025 yılında ürün vermeye başlayacak 2026 yılında tamamlanacak. 2027 yılında ful kapasite ile üretim yapacak” dedi.