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        Haberler Spor Tenis Ciner Medya Grubu'nun yeni spor kanalı HT Spor 10 Eylül'de sizlerle! - Futbol Haberleri

        Ciner Medya Grubu'nun yeni spor kanalı HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!

        Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" 10 Eylül Salı yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:36
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        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
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        Türkiye “HT SPOR” ile 10 Eylül’de buluşuyor, spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor!

        Bünyesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi birbirinden değerli markaları bulunduran Ciner Medya Grubu, yeni spor kanalı ‘HT SPOR’u sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 10 Eylül Salı yayın hayatına başlamaya hazırlanan HT SPOR, spor camiasına yepyeni bir soluk getiriyor.

        Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan liderliğinde, editoryal kadrodan ekran yüzlerine kadar titizlikle şekillenmekte olan ekip, izleyicilere temiz ve tarafsız bir spor deneyimi yaşatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. HT SPOR; sporun dostluk, kardeşlik ve barış temeline dayalı rekabetçi yüzüyle sizlerin karşısına çıkmayı amaçlıyor.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan
        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan

        Kanal, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra birçok farklı spor dalını ve aynı zamanda wellness, fitness ve pilates gibi çağımızın önemli aktiviteleri ile ilgili içerikleri de ekranda izleyiciyle buluşturacak. Kamu sağlığını ilgilendiren birçok bilgilendirici yayına da ev sahipliği yapacak olan HT SPOR, sporun her yönüyle topluma dokunacak ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratacak.

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