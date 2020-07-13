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Ciner şirketleri basamak atladı

Bu yıl Ciner Grubu'nun 5 şirketi İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. İlk yılında ilk 100'e giren Ciner Grubu'nun soda külü üretim tesisi Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl 20 basamak tırmanarak 64'üncü oldu. Park Cam 95 basamak atlayarak 340'ıncı sırada yer aldı. Park Termik Elektrik 44, Eti Soda 6, Silopi Elektrik 4 basamak atladı

Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ
HABERTURK.COM

Madencilik, enerji, cam, kimya, medya, denizcilik, turizm başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Ciner Grubu'nun 5 şirketi İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. Tüm şirketler basamak atladı. İlk yılında İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesine giren Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, bu yıl 20 sıra yükseldi.

Geçen yıl listeye 84'üncü sıradan giren Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ bu yıl 64'üncü sıraya tırmandı. Ciner Grubu'nun 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı, dünyanın en büyük soda külü üretim tesisi olan Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 15 Ocak 2018'de faaliyete başlamıştı.

PARK CAM 95 BASAMAK ATLADI

Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin yanı sıra Eti Soda, Park Termik Elektrik, Silopi Elektrik ve Park Cam, İSO'nun hazırladığı ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine adını yazdırdı. Park Cam 95 sıra yükselerek 435'incilikten 340'ıncılığa taşındı. Park Termik Elektrik 44 basmak atlayarak 287'inci sıradan 243'e yükseldi. Eti Soda 6 sıra yükselişle 109'dan 103'e çıktı. Silopi Elektrik 4 basamak atlayarak 369'unculuktan 365'inciliğe tırmandı.

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