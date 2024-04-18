Çinli markanın yeni modeli Türkiye pazarına girdi

Çinli teknoloji firmasının yeni akıllı telefon modeli HONOR Magic6 Pro, yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Türkiye pazarına giriş yapan model, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimleriyle ön plana çıkıyor.

HONOR Magic6 Pro, globalde karşılaştığı büyük ilginin ardından şimdi Türkiye'de HepsiBurada aracılığıyla teknoloji severlerle buluşuyor. 59.999 TL'lik satış fiyatıyla sunulan HONOR Magic6 Pro, 4.000 TL'ye varan değiş-tokuş imkanına ek olarak 1.499 TL değerinde özel kılıf ve 5.999 değerindeki HONOR Watch GS3 hediyesiyle toplam 11.500 TL’ye varan tanışma indirimi ile geliyor.

HONOR Türkiye Ülke Müdürü Hu Hong; “HONOR, akıllı telefon teknolojisinde çığır açan yeni amiral gemisi serisinden olan HONOR Magic6 Pro'yu tanıtmaktan gurur duyuyoruz. MWC 2024'te elde ettiği büyük beğeni ile teknoloji dünyasında yeni bir heyecan dalgası yarattı. Türkiye pazarında da benzer bir ilgi ve beğeni ile karşılanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu lansmanla, HONOR'un teknoloji ve tasarım alanındaki liderliğini pekiştiriyor ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyoruz" sözleriyle Magic6 Pro’nun Türkiye’deki satışıyla ilgili heyecanını dile getirdi.

FALCON KAMERA SİSTEMİ

Yeni model, gelişmiş çekim hızı ve eşsiz netlikte enstantaneleri ile fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Prestijli ödüller arasında yer alan DxOMark’a sahip olan bu kamera özellikle spor dünyasının heyecanını bir fotoğraf karesine sığdırıyor. Önceki nesle kıyasla neredeyse %3000 veri örneği artışı anlamına gelen ve 8.000.000 görüntüden oluşan geniş eğitim veri setiyle HONOR AI Motion Sensing 2.0, artık 10'dan fazla sahnede en iyi anları daha hızlı yakalayabiliyor. Bu sayede kullanıcılara benzersiz bir sportografi deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olağanüstü bir 180MP Telefoto Kamera Lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. Model ek olarak 50MP Ultra Geniş Kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip bir 50MP ana Kamera ile hızlı anları fotoğraf ve videolar ile yakalıyor.