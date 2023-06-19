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Haberler Otomobil Çinli üreticiden Türkiye'ye batarya yatırımı
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Çinli üreticiden Türkiye'ye batarya yatırımı! Sırada otomobil var...

Çinli elektrikli otomobil markası Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya yatırımı yapacağını açıkladı. Markanın Türkiye distribütörü Ulu Motor ile birlikte varılan anlaşma kapsamında, 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Her iki grup, bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, "Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Çinli üreticiden Türkiye'ye batarya yatırımı

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çinli elektrikli otomobil markalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de 'Batarya Geliştirme ve Üretim' fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak.

Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler.

Geçen sene Çin’in Jiangsu eyaletinde 1.2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan Skyworth, 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kurdu. Şirketin 2023 yılı hedefi ise 170 milyon dolarlık batarya üretmek olarak açıklandı.

Skyworth, Türkiye'de üretilecek yeni 800+4C mimariye sahip bataryasını, Nisan ayında Şanghay Uluslararası Fuarı'nda tanıtmıştı.

'TÜRKİYE'DE OTOMOBİL ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yatırım kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, "Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak" dedi.

Türkiye'de otomobil üretiminin de sinyalini veren Ulubaş, "Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'YENİ ENERJİ ARAÇ ENDÜSTRİSİNİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ'

Söz konusu yatırımı açıklamak için İstanbul'a gelen Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba ise, Skywell’in performansını arttırmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Skywell ET5 LR'da 800V+4C süper hızlı yeni şarj teknolojisine sahip olacak, şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede yakıtlı otomobiller arasındaki dolum süresi farkını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Wu Longba, Çin’de en yükseği 860V yazılımla bataryalara sahip araçların üretildiğini ve ülkede üretilen araçların yüzde 23’ünün elektrikli araç kategorisinde olduğuna değinerek, ilerleyen yıllarda bu rakamın yüzde 50 olacağını söyledi.

Öte yandan, Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında da detaylı bilgiler veren Wu Longba, "Batarya fabrikası ilgili olarak fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Türkiye-Çin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız. Ayrıca Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk. İsteğimiz Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak" ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİM FİYAT AVANTAJI SAĞLAR

Skywell, Aralık 2022'de Türkiye'nin haricinde 14 ülkenin daha sorumluğunu Ulu Motor'a vermişti.

Bu kapsamda, aralarında Bulgaristan, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Gürcistan’ın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğünü Ulu Motor yönetiyor.

Çinli markanın dünyada en çok satış yaptığı üç ülkeden biri ise, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergiye rağmen Türkiye olarak açıklanıyor.

Hatırlanacak olursa, Mart 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlara yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması yönünde karar alınmıştı.

Dolayısı ile, Skywell'in batarya haricinde Türkiye'de otomobil üretmesi halinde, markanın otomobillerinin önemli bir fiyat avantajına kavuşacağı söylenebilir. Böyle bir durumda, Skywell'in Türkiye'de daha yüksek satış rakamlarına kavuşarak pazar payını artırması sürpriz olmayacaktır.

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