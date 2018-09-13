Gebelik arzulayan bazı çiftlerin, tekrarlayan kereler tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen gebelik elde edemiyor oluşu ve ardı ardına alınan olumsuz sonuçlar tüp bebek tedavilerinde bebek sahibi olma hayali kuran çiftleri ve merkezleri yeni yöntemler keşfetmeye davet ediyor.

TEKRARLAYAN TÜP BEBEK DENEMELERİNE RAĞMEN GEBELİK ELDE EDİLEMİYORSA DİKKAT!

Daha önce tekrarlanan tüp bebek sahibi olma denemelerine rağmen gebelik elde edemeyen çiftler için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre G. Pabuççu önemli açıklamalarda bulundu: "Bu durumun birçok sebebi olabilir. En önemli faktörlerden biri, elde edilmiş embriyoların kalitesi. Kaliteli embriyonun tutunma olasılığı daha fazla. Kaliteye de etki eden en önemli faktör kadın yaşı ve sperm durumudur. İki ve daha fazla denemede, iyi kalite embriyo elde edilemedi ise ve yaş sorunumuz yok ise sperme yönelmek gerekir. Başarı elde edebilme noktasında en iyi spermi seçmek son derece önem taşıyor" dedi.

GENETİĞİ HASARLI SPERMLERİ AYIKLAMAK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Emre G. Pabuççu, sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi sperm seçimi özel bir takım büyütme yöntemleri ile seçilebiliyor. Aynı zamanda özel akışkanlar kullanılarak doğala en yakın spermler seçilebilir. Özellikle genetiği hasarlı spermleri ayıklamak çok önemli. Bunun için en az 3 ay düzenli ilaç kullanılması gerekebilir ancak bizim de üzerine çalıştığımız ve 2017 yılında Avrupa Üreme Kongresi’nde sunumunu yaptığımız bir yöntem var: Yumurtaları döllemek için kullanılacak olan spermleri klasik cinsel perhiz süresi ile değil de çok kısa perhiz süresi sonunda almak. Böylece, beklemiş ve DNA’sı hasarlı spermler yerine geriden gelen dinamik spermleri kullanıyoruz. Sonuçta da, daha iyi döllenme ortaya çıkıyor. Bu da gebe kalma oranını büyük bir oranda olumlu etkiliyor.

İYİ KALİTE EMBRİYO SAĞLIKLI GEBELİK ŞANSINI ARTIRIYOR

Bu yöntem ile DNA’ları daha sağlıklı spermlerin işleme alınması mümkün oluyor. Döllenme iyi olunca iyi kalite embriyo oranında artma izleniyor. Zaten iyi kalite embriyo var ise, sağlıklı gebelik şansımız da artıyor. Bu yöntemi özellikle sperm DNA hasarı olan ve ikiden fazla denemede iyi kalite embriyo verilememiş veya verilmiş ancak tutunma olmamış olgulara öneriyoruz. Çiftlere de ek maliyeti yok. Herhangi bir işlem yapılmıyor."

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