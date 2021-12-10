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Haberler Otomobil Çip krizi VW'nin satışlarını eritti
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Çip krizi VW'nin satışlarını yüzde 32 azalttı

Yıl başından bu yana devam eden küresel çip krizi, otomotiv sektöründe üretimleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Kasım ayında çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle satışlarının yüzde 31.5 oranında azaldığını ve 616 bin 300 bin adede gerilediğini bildirdi

Çip krizi VW'nin satışlarını eritti
AA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31.5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.

Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.

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