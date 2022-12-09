ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN OTEL OLDU?

1987 yılında otel olarak kullanılmak üzere Japon Kumagai Gumi ve Türk Yüksel İnşaat tarafından restorasyonuna başlandı 1990 yılında otel, 1992 yılında ise Saray hizmete açıldı. Uzun süren tasarım ve inşaat çalışmaları sonrasında "Çırağan Sarayı Oteli" 1990 yılında hizmete açıldı. Tarihi Saray ise kapılarını 1992 yılında açtı.

Saray'da bundan sonra yapılan renovasyon ise 20 Nisan 2006'da bitirildi.