ay çekirdeği
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Çitlek" üreticisinin yüzü gülecek

Türkiye çerezlik ay çekirdeği üretiminin yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Kırıkkale'de ilkbahar ayları ile haziran ve temmuzdaki yağışlar, üreticinin kalite ve rekolte beklentisini yükseltti

20.08.2018 - 15:21 | Güncelleme: AA

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı açıklamada, kentte 306 bin hektar ekilebilir alan bulunduğunu ve bunun yüzde 65-70'inde hububat tarımı yapıldığını söyledi.

Yaygın olarak ekimi yapılan hububatın yanı sıra Kırıkkale'de Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği üretiminin yüzde 15'inin gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlimizde yıllara göre değişmekle 80-130 bin dekar alanda çerezlik ay çekirdeğinin ekilişi yapılıyor. Dekar başına ortalama kuru tarımda 80-100 kilogram, suluda ise 200-250 kilogram arasında verim alıyoruz. İlimizde düzenli bir şekilde çerezlik ay çekirdeğini alan firmalar var. Çiftçimiz pazar problemi yaşamadan hasat ettiği ürünü kolayca satabiliyor. Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği ihtiyacının yüzde 15'ini biz karşılıyoruz. Bunun yanında azımsanmayacak derecede yağlık ayçiçeği ekimi de yapılmaktadır."

Yılmaz, Türkiye'nin son yılların en yağışlı haziran ve temmuz ayını yaşadığını, bu yağışların ayçiçeği verimini olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE DEKARDA 400 KİLOGRAM BEKLENTİSİ

Çerezlik ay çekirdeğinde eylül ayının ikinci haftası gibi hasadın başlayacağını anlatan Yılmaz, "Çiftçilerimizin hazırlıkları tamam. Yağışların bol olmasıyla çiftçilerimiz çok ümitli. Yağışlar hem verimi hem de rekolteyi artırdı. Bu yıl dekar başına kuruda 100, sulu da ise 250 kilogramdan fazla rekolte bekliyoruz. Verim tahminlerimiz bunları gösteriyor. Yağlık ayçiçeğinde de 400 kilograma kadar verim bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Çiftçi Ragıp Akyüz ise 100 dekar alana çerezlik ay çekirdeği ektiğini söyledi.

Yağışlar sayesinde bu yıl yüksek kalite ve rekolte beklediklerinin altını çizen Akyüz, "Yağışlarımız bahar aylarında çok güzel oldu. Ürünlerimiz tam su istediği zaman bol yağış aldı. Artık hasadı bekliyoruz. 250 kilogramın üzerinde ürün bekliyoruz. Yağlık ay çiçeğinde de 400 kilogramın üzerinde beklentilerimiz var." dedi.

Akyüz, alternatif ürün ekmek isteyen üreticilere hiç düşünmeden çerezlik ay çekirdeği ekmelerini tavsiye etti.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.