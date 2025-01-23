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        Haberler Ekonomi Otomobil Citroen Türkiye'de yönetim değişikliği - Otomobil Haberleri

        Citroen Türkiye'de yönetim değişikliği

        Stellantis'in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde (MEA) Fiat, Citroën ve Leapmotor markalarının Bölge Direktörü görevine Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Selen Alkım atandı. 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Selen Alkım'dan boşalan Citroën Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak görev yapan Bora Duran getirildi. 2022 yılından bu yana Citroën Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Serdar Akman, Citroën Satış Direktörü olarak atanırken, Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev yapan Burcu Giray ise, Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:17
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        Citroen Türkiye'de yönetim değişikliği
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        Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Fiat, Citroën ve Citroën'in Türkiye yapılanmasında yeni yılla birlikte üst düzey görev değişiklikleri yaşandı.

        Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Selen Alkım, Stellantis’in altı bölgesinden biri olan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) için Fiat, Citroën ve Leapmotor markalarının Bölge Direktörü olarak atandı.

        Görevine 1 Şubat 2025 itibarıyla başlayacak olan Alkım, yeni görevinde, bölgedeki tüm Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu olan Gülin Reyhanoğlu'na raporlama yapacak.

        Selen Alkım, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını 2005 yılında Paris'te tamamladıktan sonra 2006 yılında otomotiv sektörüne giriş yaptı. Renault'da Bütçe ve Planlama Uzmanı olarak başladığı kariyerine 2015 yılına kadar Ürün Müdürü ve Stratejik Planlama Müdürü olarak devam etti. 2015 yılında Renault Mais'e Pazarlama Koordinatörü olarak geçen Alkım, 2017 yılında Çelik Motor'a transfer olarak KIA markasının Pazarlama Müdürü oldu. 2018 yılında PSA Grubu'na geçerek Citroën Pazarlama Direktörü olan Alkım, 2022 yılından bu yana Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

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        Selen Alkım'ın yerine ise, önceden Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak görev yapan Bora Duran Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

        Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Duran, İngiltere'deki Gloucestershire Üniversitesi'nde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

        2012-2019 yılları arasında SEAT ve Porsche'de çeşitli görevlerde bulunan Duran, kariyerine 2019 yılında Citroën Türkiye'de Satış Bölge Müdürü olarak başladı ve 2021 yılında Stellantis Türkiye'de Akademi ve Geliştirme Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Stellantis Türkiye'de Müşteri Deneyimi Direktörü oldu. 2023 yılında ise Citroën markasına Satış Direktörü olarak geri döndü.

        SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRLERİ DEĞİŞTİ

        Stellantis’in MEA Bölgesi’ne atanan Selen Alkım’ın yerine Citroën Türkiye Genel Müdürü görevine Bora Duran’ın getirilmesine paralel olarak markanın satış ve pazarlama direktörlüklerinde de yeni atamalar yapıldı.

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        2022 yılından bu yana Citroën Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Serdar Akman, 1 Şubat 2025 itibarıyla Citroën Satış Direktörü olarak yeni görevine başlayacak.

        Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Serdar Akman, Stellantis'e katılmadan önceki son yedi yılını Honda Türkiye'de satış müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli departmanların yöneticilik görevlerinde bulunarak geçirdi.

        Akman, kariyerinin ilk dönemlerinde şu anda Stellantis Grubu'nun bir parçası olan Peugeot Türkiye'de ve Doğan Gazetecilik'te çalıştı. Otomotiv sektöründe yaklaşık 25 yıl tecrübesi olan Akman, Kasım 2022'de Stellantis Türkiye bünyesindeki Citroën Türkiye'nin Pazarlama Direktörü oldu.

        OPEL'DEN TRANSFER EDİLDİ

        Serdar Akman’dan boşalan Citroën Pazarlama Direktörlüğü görevine ise Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev yapan Burcu Giray getirildi.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Burcu Giray ise 2012-2019 yılları arasında Voden Leo Burnett'te çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. Opel Türkiye ailesine 2019 yılında katılan Burcu Giray, 2021 yılına kadar Dijital Pazarlama Süpervizörü, 2023 yılına kadar ise Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yaptı.

        Bugüne kadar Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev yapan Giray, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başlayacak.

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