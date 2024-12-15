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        Haberler Spor Futbol İngiltere City'nin kabusu devam ediyor: Manchester derbisinde kazanan ManU! - Futbol Haberleri

        City'nin kabusu devam ediyor: Manchester derbisinde kazanan ManU!

        İngiltere Premier Lig'in 16'ncı haftasında Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta 88 ve 89'uncu dakikalarda attığı 2 golle Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:19
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        Manchester derbisinde kazanan ManU!
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        İngiltere Premier Lig’in 16’ncı haftasında Manchester City ile Manchester United, derbi maçta karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 36’ncı dakikada Gvardiol’un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık skorla sona erdi.

        Karşılaşmanın 88’inci dakikasında Bruno Fernandes’in penaltı golüyle skora dengeyi getiren Manchester United, bu golün 1 dakika sonrasında Diallo’nun golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Manchester City’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, Manchester City 27 puanda kaldı.

        CİTY’NİN 5’İNCİ MAĞLUBİYETİ

        Önde olduğu karşılaşmanın son anlarında yediği 2 golle rakibine mağlup olan Manchester City, bu sezonki 5’inci mağlubiyetini aldı. Guardiola ve öğrencileri, bu sonuçla son 7 maçın 5’inde sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan Manchester United ise derbi zaferiyle 2 haftalık mağlubiyet serisine son verdi.

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