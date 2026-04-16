        Haberler Dünya CNN: ABD ile Hamas, ateşkesten bu yana ilk kez doğrudan görüşmelerde bulundu | Dış Haberler

        CNN: ABD ile Hamas, ateşkesten bu yana ilk kez doğrudan görüşmelerde bulundu

        CNN haberine göre, ABD ile Hamas arasında, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana 14 Nisan'da ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABD-Hamas ilk kez görüştü

        CNN'e konuşan iki Hamas yetkilisi, Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone başkanlığındaki heyetin, 14 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Şeridi'ndeki lideri Halil el-Hayye ile bir araya geldiğini ileri sürdü.

        Lightstone'a Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un eşlik ettiğini belirten yetkililer, Hayye'nin, saldırıların durdurulması ve daha fazla insani yardımın Filistin'e girişinin sağlanması ve bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiği konusunda Lightstone'a baskı yaptığını iddia etti.

        ABD'li yetkili de görüşmenin, Lightstone'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğine dair taahhüt almak amacıyla yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

        Öte yandan İsrail'in, Hamas'ın silahsızlanma taahhüdünde bulunması halinde bu yükümlülükleri uygulayacağı iddia edildi.

        Teklifte önceliklerin belirlenmesinde ciddi orantısızlıkların bulunduğunu belirten üst düzey Hamas yetkilisi, İsrail'in güvenliği ön planda tutulurken Filistinlilerin insani, siyasi ve idari haklarının ise göz ardı edildiğine dikkati çekti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CNN'in yorum talebi üzerine, "Devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

        İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 344'e ulaştı.

