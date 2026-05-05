        DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, nisan ayı boyunca İstanbul'un dört bir yanına yayılan programıyla Türkiye'den ve dünyadan çocukların üretimlerini sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye'nin 47 ilinden ve 16 ülkeden 69 bin başvuru alan bienalde, 5 bin 350 çocuk ve gencin 480 projesi izleyiciyle buluşurken, etkinlikleri toplamda 110.000 kişi ziyaret etti

        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:29 Güncelleme:
        Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 110 bin ziyaretçiyi ağırladı

        DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocukların ve gençlerin sanatsal üretimlerini destekleyen, onların sesini sanat yoluyla görünür kılan ve İstanbul’u çocukların yaratıcılığıyla buluşturan önemli bir kültür-sanat platformu olarak öne çıktı.

        Bienalin ana merkezi olan Müze Gazhane başta olmak üzere etkinlikler Kadıköy’den Üsküdar’a uzanan geniş bir alana yayıldı. İstanbul, bir ay boyunca çocukların üretimleriyle yaşayan bir sanat alanına dönüştü. Bienalin küratörlüğünü devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil, direktörlüğünü aynı zamanda kurucusu da olan Gazi Selçuk ve sanat kurulu başkanlığını akademisyen ve ressam Kader Akçay üstlenirken; ressam İsmail Acar da İcra Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

        Bienal süresince düzenlenen 224 etkinlikte, 256 sanatçı, akademisyen ve alanında uzman isim yer alırken; 511 okuldan toplam 15.708 kişi atölye, söyleşi ve etkinliklere katıldı. Bienalin hayata geçirilmesinde 140 gönüllü ve toplamda 230 kişilik ekip aktif rol aldı. Bienal programı kapsamında 78 atölye, 49 müzik ve dans etkinliği, 19 söyleşi, 14 tiyatro, yaratıcı drama ve oyun, 11 performans ve gösteri, 8 interaktif etkinlik, 5 gösterim ve sunum ile 40 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

        23 NİSAN’DA ÖNE ÇIKAN BULUŞMA

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yoğunlaşan program, bienalin en dikkat çeken anlarına sahne oldu. Savaşın etkilediği coğrafyalardan gelen çocukların da katılımıyla Müze Gazhane’de gerçekleşen buluşma, “Mutluluk senin için nedir?” sorusu etrafında şekillenen üretimlerin paylaşıldığı güçlü ve sembolik bir karşılaşma sundu.

        Bienal programı, farklı disiplinleri bir araya getiren yapısıyla çocukların hem izleyici hem üretici olduğu bir deneyim sunarken; sanatın müzikten performansa, teknolojiden anlatıya uzanan farklı alanlarını bir araya getiren çok katmanlı bir içerik kurgusuyla hayata geçirildi. Program, sanatçılardan akademisyenlere, müzisyenlerden sahne sanatları alanında üretim yapan isimlere uzanan geniş bir katılımcı çeşitliliğiyle zenginleşti.

        COŞKULU BİR FİNALLE TAMAMLANDI

        Kapanış programında Bienal Çocuk Temsilcisi Mustafa Alp Tuncel piyano dinletisi sunarken; çeşitli ve renkli konuşmalar gerçekleştirildi. Destekçiler ve gönüllüler için düzenlenen plaket töreninin ardından Sosyal Medya Ödül Töreni ve öğrenci konseriyle bienal, coşkulu bir finalle tamamlandı.

        Bursa'da engelli bireye darp kamerada

         Bursa'da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti. (İHA)

        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
