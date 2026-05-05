Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 110 bin ziyaretçiyi ağırladı

DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocukların ve gençlerin sanatsal üretimlerini destekleyen, onların sesini sanat yoluyla görünür kılan ve İstanbul’u çocukların yaratıcılığıyla buluşturan önemli bir kültür-sanat platformu olarak öne çıktı.

Bienalin ana merkezi olan Müze Gazhane başta olmak üzere etkinlikler Kadıköy’den Üsküdar’a uzanan geniş bir alana yayıldı. İstanbul, bir ay boyunca çocukların üretimleriyle yaşayan bir sanat alanına dönüştü. Bienalin küratörlüğünü devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil, direktörlüğünü aynı zamanda kurucusu da olan Gazi Selçuk ve sanat kurulu başkanlığını akademisyen ve ressam Kader Akçay üstlenirken; ressam İsmail Acar da İcra Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

Bienal süresince düzenlenen 224 etkinlikte, 256 sanatçı, akademisyen ve alanında uzman isim yer alırken; 511 okuldan toplam 15.708 kişi atölye, söyleşi ve etkinliklere katıldı. Bienalin hayata geçirilmesinde 140 gönüllü ve toplamda 230 kişilik ekip aktif rol aldı. Bienal programı kapsamında 78 atölye, 49 müzik ve dans etkinliği, 19 söyleşi, 14 tiyatro, yaratıcı drama ve oyun, 11 performans ve gösteri, 8 interaktif etkinlik, 5 gösterim ve sunum ile 40 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

23 NİSAN’DA ÖNE ÇIKAN BULUŞMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yoğunlaşan program, bienalin en dikkat çeken anlarına sahne oldu. Savaşın etkilediği coğrafyalardan gelen çocukların da katılımıyla Müze Gazhane’de gerçekleşen buluşma, “Mutluluk senin için nedir?” sorusu etrafında şekillenen üretimlerin paylaşıldığı güçlü ve sembolik bir karşılaşma sundu.

Bienal programı, farklı disiplinleri bir araya getiren yapısıyla çocukların hem izleyici hem üretici olduğu bir deneyim sunarken; sanatın müzikten performansa, teknolojiden anlatıya uzanan farklı alanlarını bir araya getiren çok katmanlı bir içerik kurgusuyla hayata geçirildi. Program, sanatçılardan akademisyenlere, müzisyenlerden sahne sanatları alanında üretim yapan isimlere uzanan geniş bir katılımcı çeşitliliğiyle zenginleşti.

COŞKULU BİR FİNALLE TAMAMLANDI

Kapanış programında Bienal Çocuk Temsilcisi Mustafa Alp Tuncel piyano dinletisi sunarken; çeşitli ve renkli konuşmalar gerçekleştirildi. Destekçiler ve gönüllüler için düzenlenen plaket töreninin ardından Sosyal Medya Ödül Töreni ve öğrenci konseriyle bienal, coşkulu bir finalle tamamlandı.