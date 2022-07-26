Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan ve Alparslan Özmol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Hatırla Sevgili, Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Çocukluk günleri, En Son Babalar Duyar ve Günce gibi yapımlarda ekran karşısına çıktı.